В Миколаївській обласній військовій адміністрації доповіли, що протягом минулої доби ворог обстрілював Очаківську та Куцурубську громади. Зранку російські війська намагались бити по де окупованій Снігурівській громаді.

Про це йдеться в зведенні ОВА.

Так, вчора, 28 травня, о 10:53, ворожого обстрілу зазнало місто Очаків. Внаслідок чого відбулося займання на відкритій території берегової лінії. Також вчора з 11:07 та 12:48 ворог завдавав артилерійських ударів по акваторії Очаківської громади.

В той же день ввечері о 18:15 зафіксовано ворожий обстріл по відкритій території населеного пункту Куцурубської громади.

Зранку 29 травня, о 05:15, ворог завдавав ударів за межами населеного пункту Снігурівської громади. Постраждалих та руйнувань немає.

У місті Миколаїв, Первомайському, Вознесенському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.