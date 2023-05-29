Північна Корея попередила про терміни запуску військового розвідувального супутника. В Японії у відповідь виразили готовність знищити будь-яку ракету КНДР, яка порушить її повітряний простір.
Про це повідомляє Reuters.
У Міністерстві оборони Японії зазначили, що для збиття ракет Північної Кореї застосують зенітну керовану ракету SM-3 або зенітно-ракетний комплекс Patriot PAC-3.
«Ми вживатимемо руйнівних заходів проти балістичних та інших ракет, які, як підтверджено, приземляться на нашій території», - йдеться в заяві міністерства оборони Японії.
Також, представники уряду зазначають, що будь-який запуск ракети з Північної Кореї буде серйозним порушенням резолюції Ради Безпеки ООН.
Нагадаємо, канцлер ФРН Олаф Шольц заявив, що ядерні випробування, які продовжує Північна Корея, повинні припинитися, оскільки становлять загрозу регіону та миру.
Північна Корея попередила про терміни запуску військового розвідувального супутника. В Японії у відповідь виразили готовність знищити будь-яку ракету КНДР, яка порушить її повітряний простір.
Про це повідомляє Reuters.
У Міністерстві оборони Японії зазначили, що для збиття ракет Північної Кореї застосують зенітну керовану ракету SM-3 або зенітно-ракетний комплекс Patriot PAC-3.
«Ми вживатимемо руйнівних заходів проти балістичних та інших ракет, які, як підтверджено, приземляться на нашій території», - йдеться в заяві міністерства оборони Японії.
Також, представники уряду зазначають, що будь-який запуск ракети з Північної Кореї буде серйозним порушенням резолюції Ради Безпеки ООН.
Нагадаємо, канцлер ФРН Олаф Шольц заявив, що ядерні випробування, які продовжує Північна Корея, повинні припинитися, оскільки становлять загрозу регіону та миру.