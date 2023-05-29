У травні сили ППО збили над Україною 317 безпілотників з 1020 ліквідованих за увесь час повномасштабної війни.

Як повідомляють Statistics.UA, це рекордна кількість дронів від початку 2023 року.

Так, у січні-квітні силами ППО було знищено усього 271 безпілотник, у той час у 2022 році ліквідовано загалом 432.

Нагадаємо, силами та засобами повітряних командувань у взаємодії із протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України, за минулу добу, 28 травня, знищено 67 повітряних цілей, з них 29 ударних БпЛА Shahed-136/131.