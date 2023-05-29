В місті Снігурівка внаслідок ранкового обстрілу російських окупантів пошкоджено водогін.
Про це в своєму телеграм-каналі повідомив голова місцевої військової адміністрації Іван Кухта.
Наразі без води залишився мікрорайон «Птахофабрика», спеціалісти вже проводять ремонтні роботи.
«Через ранкові обстріли пошкоджено водогін, що забезпечує водою жителів мікрорайону «Птахофабрика» м. Снігурівка.Працівниками комунальних служб ведуться ремонтні роботи. Водопостачання буде відсутнє до завершення відновлювальних робіт», - повідомив Іван Кухта.
Нагадаємо, зранку російські війська обстріляли територію за межами Снігурівської громади.
В місті Снігурівка внаслідок ранкового обстрілу російських окупантів пошкоджено водогін.
Про це в своєму телеграм-каналі повідомив голова місцевої військової адміністрації Іван Кухта.
Наразі без води залишився мікрорайон «Птахофабрика», спеціалісти вже проводять ремонтні роботи.
«Через ранкові обстріли пошкоджено водогін, що забезпечує водою жителів мікрорайону «Птахофабрика» м. Снігурівка.Працівниками комунальних служб ведуться ремонтні роботи. Водопостачання буде відсутнє до завершення відновлювальних робіт», - повідомив Іван Кухта.
Нагадаємо, зранку російські війська обстріляли територію за межами Снігурівської громади.