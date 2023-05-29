Окупанти довгий час вважали Маріуполь, який знаходиться за 80 км від лінії фронту, тиловим. Проте ситуація змінилася.
Про це повідомляє Маріупольська міська рада в Telegram.
«Кількість ударів по базуванню російських окупантів на маріупольському напрямку збільшується. Днями у Маріуполі та районі пролунали вибухи»,- йдеться в повідомленні.
Зокрема, за попередніми даними, були нанесені удари у Юрʼївці, Нікольському та Урзуфі. Тут розміщуються склади БК та бази росіян.
«Нещодавно ці населені пункти окупанти вважали тиловими, але ситуація змінюється», - додали в міськраді.
Нагадаємо, Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний упевнений, що українська армія звільнить Маріуполь до кінця 2023 року.
Окупанти довгий час вважали Маріуполь, який знаходиться за 80 км від лінії фронту, тиловим. Проте ситуація змінилася.
Про це повідомляє Маріупольська міська рада в Telegram.
«Кількість ударів по базуванню російських окупантів на маріупольському напрямку збільшується. Днями у Маріуполі та районі пролунали вибухи»,- йдеться в повідомленні.
Зокрема, за попередніми даними, були нанесені удари у Юрʼївці, Нікольському та Урзуфі. Тут розміщуються склади БК та бази росіян.
«Нещодавно ці населені пункти окупанти вважали тиловими, але ситуація змінюється», - додали в міськраді.
Нагадаємо, Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний упевнений, що українська армія звільнить Маріуполь до кінця 2023 року.