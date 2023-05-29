Окупанти довгий час вважали Маріуполь, який знаходиться за 80 км від лінії фронту, тиловим. Проте ситуація змінилася.

Про це повідомляє Маріупольська міська рада в Telegram .

«Кількість ударів по базуванню російських окупантів на маріупольському напрямку збільшується. Днями у Маріуполі та районі пролунали вибухи»,- йдеться в повідомленні.

Зокрема, за попередніми даними, були нанесені удари у Юрʼївці, Нікольському та Урзуфі. Тут розміщуються склади БК та бази росіян.

«Нещодавно ці населені пункти окупанти вважали тиловими, але ситуація змінюється», - додали в міськраді.

Нагадаємо, Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний упевнений, що українська армія звільнить Маріуполь до кінця 2023 року.