Російські окупанти продовжують будувати лінію оборони біля тимчасово захопленого Мелітополя Запорізької області. Траншеї настільки великі та глибокі, що там можна приховати і військову техніку.

Про це повідомляється в Telegram міського голови Мелітополя Івана Федорова.

Зокрема, за його словами траншеї та схованки для техніки та особового складу російські війська облаштовують одразу у двох місцях. А саме:

на околицях Мелітополя, за лісопарком та тубдиспансером. Тут ворог вже встиг викопати траншеї. Вони, за словами Федорова, настільки великі, що в них поміститься і ворожа техніка, і братські могили;

на території Богатирського лісництва ховають окупанти також техніку та живу силу. Паралельно ворог активно знищує ліс, випилюючи дерева для облаштування бліндажів та окопів.

Додатковим свідченням такої підготовки є те, що мешканці Мелітополя та району останніми днями стають свідками руху військових КамАЗів, завантажених стовбурами дерев.

«Але й у зворотній бік порожніми не їдуть - везуть вщент розбиту військову техніку і своїх «двохсотих», - стверджує Федоров.

Нагадаємо, Державне бюро розслідувань підозрює вісьмох колишніх правоохоронців із Мелітополя в допомозі російським окупантам.