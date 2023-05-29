Російські окупанти продовжують будувати лінію оборони біля тимчасово захопленого Мелітополя Запорізької області. Траншеї настільки великі та глибокі, що там можна приховати і військову техніку.
Про це повідомляється в Telegram міського голови Мелітополя Івана Федорова.
Зокрема, за його словами траншеї та схованки для техніки та особового складу російські війська облаштовують одразу у двох місцях. А саме:
Додатковим свідченням такої підготовки є те, що мешканці Мелітополя та району останніми днями стають свідками руху військових КамАЗів, завантажених стовбурами дерев.
«Але й у зворотній бік порожніми не їдуть - везуть вщент розбиту військову техніку і своїх «двохсотих», - стверджує Федоров.
Нагадаємо, Державне бюро розслідувань підозрює вісьмох колишніх правоохоронців із Мелітополя в допомозі російським окупантам.
Російські окупанти продовжують будувати лінію оборони біля тимчасово захопленого Мелітополя Запорізької області. Траншеї настільки великі та глибокі, що там можна приховати і військову техніку.
Про це повідомляється в Telegram міського голови Мелітополя Івана Федорова.
Зокрема, за його словами траншеї та схованки для техніки та особового складу російські війська облаштовують одразу у двох місцях. А саме:
Додатковим свідченням такої підготовки є те, що мешканці Мелітополя та району останніми днями стають свідками руху військових КамАЗів, завантажених стовбурами дерев.
«Але й у зворотній бік порожніми не їдуть - везуть вщент розбиту військову техніку і своїх «двохсотих», - стверджує Федоров.
Нагадаємо, Державне бюро розслідувань підозрює вісьмох колишніх правоохоронців із Мелітополя в допомозі російським окупантам.