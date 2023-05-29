Уночі 29 травня російські війська вдарили по об'єктах Хмельницької області, один із них — військовий.

Про це повідомила Хмельницька ОВА.

Там зазначили, що станом на ранок тривають роботи з локалізації пожеж на складах паливно-мастильних матеріалів та зберігання бойових матеріальних цінностей.

Виведено з ладу 5 літальних апаратів. Розпочато відновлювальні роботи злітно-посадкової смуги. В ОВА уточнюють дані щодо постраждалих.

Нагадаємо, у ніч на 29 травня російські окупанти атакували військові об’єкти та об’єкти критичної інфраструктури України крилатими ракетами й ударними дронами.