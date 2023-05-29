Зранку 29 травня у Києві та низці регіонів України пролунали вибухи. У столиці спрацювала протиповітряна оборона.

Як зазначив міський голова Віталій Кличко, вибухи пролунали у центральних районах столиці. На виклик поблизу центру столиці виїхали екстренні служби.

В Оболонському районі зафіксували повідомлення про падіння уламків ракети на проїжджу частину дороги. Всі служби відправилися на місце. Рятувально-пожежні служби гасять уламки ракети, що палають на проїжджій частині дороги.