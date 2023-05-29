Російські війська скинули авіабомби на АЗС у місті Торецьк Бахмутського району Донецької області. Загинув 28-річний робітник заправки, ще 8 цивільних отримали постраждали.

Про це повідомив Офіс генпрокурора.

За даними слідства, війська рф вкотре обстріляли Торецьк близько 11:30 застосувавши, ймовірно, ФАБ-250. Одна з авіабомб поцілила по місцевій автозаправній станції, внаслідок чого загинув 28-річний робітник. Крім того, за попередніми даними, 8 цивільних отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Друга бомба впала на адміністративну будівлю. Від вибуху постраждав місцевий мешканець. Також пошкоджено приміщення банку, навчального закладу та автомобільний транспорт.

Наразі на місцях працюють рятувальники та правоохоронці. Остаточна кількість жертв ще встановлюється.

Нагадаємо, зранку 29 травня у Києві та низці регіонів України пролунали вибухи. У столиці спрацювала протиповітряна оборона.