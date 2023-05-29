Миколаївська область падала на фінансування з Фонду відновлення зруйнованого майна та інфраструктури проєктів на суму в 1,9 мільярда гривень.

Всього області подали заявок на 408 проєктів на загальну суму 17,5 мільярдів гривень, повідомила виконавча директорка «Інституту законодавчих ідей» Мартина Богуславець в інтервʼю «Укрінформу».

— Із поданих заявок 239 обʼєктів були пошкоджені внаслідок збройної агресії та 169 об'єктів не зазнавали ушкоджень, що становить майже 36% запропонованих заявниками проєктів. У результаті розглянуто 377 проєктів, – повідомила Мартина Богуславець.

Серед областей, які попросили найбільше фінансування: Харківська (3,1 мільярда гривень), Київська (2,7 мільярда гривень), Сумська (2,1 мільярда гривень), Миколаївська (1,9 мільярда гривень), Житомирська (1,3 мільярда гривень).

За її словами, серед поданих заявок були проєкти з відбудови житла в Гостомелі, Харкові, Сумській області, будівництві студентських гуртожитків у Львові, ліцею в Харкові, ремонту дороги та водогонів у Чернівецькій області. Мінветеранів, наприклад, пропонував відбудувати Бородянський центр психологічної реабілітації.

Нагадаємо, Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури спільно з обласними військовими адміністраціями опрацювали понад 100 проєктів, які стосуються відбудови 10 найбільш постраждалих унаслідок воєнних дій регіонів.