У рамках випробувань проводилися пуски ракет по навчальних цілях з ракетного корвета «Маген» класу Sa'ar 6, який має на озброєнні армія Ізраїля (ЦАХАЛ).

Під час тренувань система C-Dome успішно виявила та знищила всі дрони та крилаті ракети. У Міноборони Ізраїля заявили, що останні випробування були направлені на тестування нових технологій, а морська версія «Залізного купола» є значним кроком, який забезпечує перевагу на морі та дає додаткові оперативні можливості.

Раніше ізраїльські Військово-повітряні сили завдали авіаударів військових об'єктів на території Сирії біля столиці країни Дамаска.