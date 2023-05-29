Жителька села Котляреве видала поліції боєприпаси, які знайшла в своєму домоволодінні під час прибирання.
Про це повідомляє пресслужба поліції Миколаївської області.
«До поліцейського офіцера Шевченківської громади Олександра Присяжнюка звернулась мешканка с. Котляреве. Жінка повідомила, що під час прибирання у своєму гаражі вона виявила боєприпаси, які хоче добровільно видати», - пишуть в поліції.
У ході огляду місця поліцейський виявив та вилучив 629 набоїв калібру 5.45, а також два боєприпаси до автоматичної гармати калібру 30 мм.
Вилучені боєприпаси ПОГ передав до відділення поліції №4 Миколаївського районного управління поліції ГУНП.
В поліції звертаються до всіх, хто випадково виявили вибухонебезпечний предмет, ні в якому разі не торкайтеся його, одразу зателефонуйте на спецлінію 102 або зверніться до поліцейського офіцера громади.
Нагадуємо, що відповідно до частини 3 статті 263 Кримінального кодексу України особа, яка добровільно здала органам влади зброю, бойові припаси, вибухові речовини або вибухові пристрої, звільняється від кримінальної відповідальності.
Жителька села Котляреве видала поліції боєприпаси, які знайшла в своєму домоволодінні під час прибирання.
Про це повідомляє пресслужба поліції Миколаївської області.
«До поліцейського офіцера Шевченківської громади Олександра Присяжнюка звернулась мешканка с. Котляреве. Жінка повідомила, що під час прибирання у своєму гаражі вона виявила боєприпаси, які хоче добровільно видати», - пишуть в поліції.
У ході огляду місця поліцейський виявив та вилучив 629 набоїв калібру 5.45, а також два боєприпаси до автоматичної гармати калібру 30 мм.
Вилучені боєприпаси ПОГ передав до відділення поліції №4 Миколаївського районного управління поліції ГУНП.
В поліції звертаються до всіх, хто випадково виявили вибухонебезпечний предмет, ні в якому разі не торкайтеся його, одразу зателефонуйте на спецлінію 102 або зверніться до поліцейського офіцера громади.
Нагадуємо, що відповідно до частини 3 статті 263 Кримінального кодексу України особа, яка добровільно здала органам влади зброю, бойові припаси, вибухові речовини або вибухові пристрої, звільняється від кримінальної відповідальності.