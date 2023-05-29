Жителька села Котляреве видала поліції боєприпаси, які знайшла в своєму домоволодінні під час прибирання.

Про це повідомляє пресслужба поліції Миколаївської області.

«До поліцейського офіцера Шевченківської громади Олександра Присяжнюка звернулась мешканка с. Котляреве. Жінка повідомила, що під час прибирання у своєму гаражі вона виявила боєприпаси, які хоче добровільно видати», - пишуть в поліції.

У ході огляду місця поліцейський виявив та вилучив 629 набоїв калібру 5.45, а також два боєприпаси до автоматичної гармати калібру 30 мм.

Вилучені боєприпаси ПОГ передав до відділення поліції №4 Миколаївського районного управління поліції ГУНП.

В поліції звертаються до всіх, хто випадково виявили вибухонебезпечний предмет, ні в якому разі не торкайтеся його, одразу зателефонуйте на спецлінію 102 або зверніться до поліцейського офіцера громади.

Нагадуємо, що відповідно до частини 3 статті 263 Кримінального кодексу України особа, яка добровільно здала органам влади зброю, бойові припаси, вибухові речовини або вибухові пристрої, звільняється від кримінальної відповідальності.