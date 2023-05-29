Фото управління спорту Миколаївської міськради

З 26 по 28 травня 2023 року на базі СДЮСШОР-6 пройшов відкритий чемпіонат міста Миколаєва з боксу серед школярів, юніорів та молоді.

Про це повідомляє кореспондент «НикВести».

Ці змагання проводяться з метою комплектування збірної команди міста, підвищення спортивної майстерності боксерів та популяризації занять боксом серед молоді.

В змаганнях взяли участь 60 спортсменів, серед яких вихованці СДЮСШОР 6, ДЮСШ 2, МОК КДЮСШ 1, КДЮСШ «Олімп», та спортсмени з Світлогордська, Єланцю та Вознесенська.

Управління у справах фізичної культури і спорту ММР нагороджували медалями та грамотами переможців та призерів.

Вихованці СДЮСШОР №6 здобули 14 медалей перших місць, дві срібні та дві бронзові нагороди.

Боксерів підготували тренери Володимир Букалов, Олександр Трондін, Віталій Бакалець, Олексій Капацина,Сергій Ковганко та Діана Мартинюк.

Раніше повідомлялось, що у Миколаєві розпочався чемпіонат з боксу.