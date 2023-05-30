Польща від опівночі 1 червня призупиняє пропуск російських і білоруських вантажівок через кордон з РБ.

Про це йдеться у розпорядженні міністра внутрішніх справ й адміністрації Польщі, оприлюдненому в понеділок, передає Укрінформ.

Як зазначається, у розпорядження глави МВС Польщі від 13 березня 2020 року про обмеження прикордонного руху на окремих пунктах пропуску (запроваджено на початку пандемії коронавірусу) додано пункт про «призупинення з 00:00 1 червня 2023 року, до окремого розпорядження, руху вантажного транспорту через пункти пропуску з Білоруссю, зокрема вантажних автомобілів, тягачів, причеп, зареєстрованих на території Білорусі та Росії».

Підкреслюється, що розпорядження набуває чинності наступного дня після оприлюднення.

Нагадаємо, на кордоні Польщі і Білорусі працює вже 206 кілометрів електронного бар’єра, або ж системи камер та датчиків руху.