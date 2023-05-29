Про це йдеться на сайті ДБР.
Військова частина вже поновила виплати полоненим морпіхам. Їхні сім'ї отримають усі передбачені законом гроші за час перебування в полоні.
Раніше повідомлялось, миколаївські морпіхи показали, як знищують російських окупантів у Донецькій області.
Про це йдеться на сайті ДБР.
Військова частина вже поновила виплати полоненим морпіхам. Їхні сім'ї отримають усі передбачені законом гроші за час перебування в полоні.
Раніше повідомлялось, миколаївські морпіхи показали, як знищують російських окупантів у Донецькій області.