Держава відновила виплати 277 полоненим військовим 501 окремого батальйону морської піхоти, які потрапили в полон через зраду начальника. Державне бюро розслідувань вело розслідування щодо цих військових за статтею про дезертирство, але зрештою закрило провадження. У державній зраді підозрюють лише начальника.

Про це йдеться на сайті ДБР.

Військова частина вже поновила виплати полоненим морпіхам. Їхні сім'ї отримають усі передбачені законом гроші за час перебування в полоні.

Раніше повідомлялось, миколаївські морпіхи показали, як знищують російських окупантів у Донецькій області.