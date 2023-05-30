На березі Дніпро-Бузького лиману, між населеними пунктами Лупареве та Лимани, двоє чоловіків підірвалися на протипіхотній міні.

Про це повідомив голова поліції Миколаївщини Сергій Шайхет.

«Прикрий випадок стався сьогодні на березі Дніпро-Бузького лиману між населеними пунктами Лупареве та Лимани. Двоє чоловіків 47-ми та 61-го років приїхали на Mitsubishi Pajero Sport, аби набрати піску для будівельних робіт, і наїхали на протипіхотну міну», - написав він.

Постраждалі отримали травми різного ступеню тяжкості. Медики надали їм кваліфіковану медичну допомогу.

Нагадаємо, з початку 2023 року у Миколаївській області зафіксовано 29 випадків підривів цивільних громадян на вибухонебезпечних предметах.