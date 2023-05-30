У понеділок, 29 травня, силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено ворожий БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Про це повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Він також додав, що вночі, 30 травня, над Миколаївщиною збито два ударних БпЛА «Shahed-131/136».

Крім того, за інформацією керівника ОВА, 29 травня о 11:01 та 16:01 ворог завдавав артилерійських ударів по м. Очаків Очаківської громади. Внаслідок ударів частково зруйновано та пошкоджено житлові будинки, господарські споруди та лінію електропередач. Постраждалих немає.

Також ввечері 29 травня, о 20:13, фіксувалися ворожі обстріли акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.

Нагадаємо, що в ніч проти 29 травня під час нічної масованої ракетно-дронової атаки ворог спрямував по півдню України дрони-камікадзе типу «Shahed-131/136». З них 3 були знищені в небі над Миколаївською областю.