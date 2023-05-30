Про це заявив президент США Джо Байдена.

«Це питання все ще у грі», - сказав він, відповідаючи на запитання журналістів про ракети ATACMS для України.

Байден заявив, що посилення російських атак на Київ не стало несподіванкою.

«Саме тому ми маємо продовжувати надавати Україні все необхідне», - сказав він.

Нагадаємо, Велика Британія вже передала Україні далекобійні крилаті ракети Storm Shadow. Це дасть змогу українським захисникам завдавати ударів по ворогу на велику дальність.