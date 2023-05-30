Новий міністр освіти й науки Оксен Лісовий відмовився від звання кандидата наук. Уряд щойно затвердив механізм добровільної відмови від наукового ступеня — раніше такої можливості не було.

За його словами, він написав відповідну заяву й позбувся наукового ступеня.

«Триматися за формальні для себе статуси не збираюся. Набагато важливіші реальні справи та дії», — написав Оксен Лісовий.

Також міністр заявив, що в Україні має сформуватися нова культура академічної доброчесності, мовляв, як військову форму можуть носити тільки військовослужбовці, так і мати наукові ступені — лише науковці.

Раніше Оксен Лісовий, якого звинуватили у плагіаті, подав дисертацію на перевірку до Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.