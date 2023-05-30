На будівництво нового дитячого садочку в в мікрорайоні Північний у Миколаєві планують залучити донорські кошти.

Про це повідомив заступник міського голови Анатолій Петров, йдеться у статті «НикВести» «Укриття та обмежена кількість дітей: Коли та як працюватимуть дитсадки Миколаєва?».

За його словами, там планується розмістити 280 дітей: «Він буде у планах відновлення, за можливості залучимо донорські кошти».

Проєкт будівництва дитячого садочка у мікрорайоні Північний

Ідея будівництва дитячого садочку в мікрорайоні «Північний» виникла ще у 2013 році, однак відтоді усі виділені з бюджету Миколаєва на це кошти освоєні не були й роботи так і не розпочалися. Лише у серпні 2021-го у міській раді повідомили, що до 2024 року планують виконати 50% робіт з будівництва дитсадка, витративши протягом чотирьох років 53,3 мільйона гривень. Однак з початком великої війни ця ідея стала неактуальною й до її розгляду повернулися лише зараз.

Водночас, каже керівниця міського управління освіти Ганна Личко, після завершення війни планується капітально відремонтувати дитячі садочки №60 (175 місць), № 75 (116 місць), № 94 (87 місць) та № 67 (210 місць), а дитсадок №15 (140 місць) у мікрорайоні «Промзона» вирішили включити до Програми відновлення Миколаєва.

Нагадаємо, в червні запрацюють по два дитячі садочки у кожному районі Миколаєва.