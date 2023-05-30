Правоохоронці встановлюють особу шахраїв, які ошукали двох жителів Вознесенська на понад 50 тисяч гривень.

Про це повідомляє поліція Миколаївської області.

Вчора, 29 травня до відділень поліції № 2 та № 3 Вознесенського райуправління звернулись двоє громадян із заявами про те, що вони стали жертвами шахраїв.

Шляхом обману зловмисники із карткових рахунків привласнили майже 30 тисяч гривень 31-річного чоловіка та понад 25 тисяч гривень 31-річної жінки.

Зі слів 31-річного потерпілого, він побачив оголошення про продаж мотоблоку на одному із сайтів купівлі-продажу. Чоловік вирішив придбати товар та перерахував зі своєї карти грошові кошти у сумі 29 тисяч 695 гривень, але товар так і не отримав та зв’язок із продавцем зник.

31-річній мешканці району на мобільний телефон потерпілої зателефонував невідомий, який, представившись працівником банку, повідомив, що нібито треба розблокувати картковий рахунок заявниці. Після прохання надати код, який був відправлений на телефон 31-річної жінки, з її банківської картки були зняті грошові кошти у сумі 25 тисяч 255 гривень.

За вказаними фактами правоохоронці розпочали кримінальні провадження за ч. 1 та ч. 3 ст. 190 КК України «Шахрайство». Санкція статті передбачає покарання до восьми років позбавлення волі.

В поліції вчергове просять громадян бути обережними при здійсненні покупок або продажу на інтернет-майданчиках.