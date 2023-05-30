Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі стверджує, що однією з причин, через які РФ розв'язала повномасштабну війну проти України, стало бажання Києва приєднатися до НАТО.

Про це він сказав на Форумі глобальної безпеки в Братиславі, повідомляє Європейська правда з посиланням на Эхо Кавказа.

За словами грузинського прем'єра, однією з головних причин російської агресії було «розширення НАТО». Крім того, сказав Гарібашвілі, було «багато інших причин».

«Я не хочу спекулювати, не хочу цитувати заяви російського уряду. Але однією з причин було бажання України стати членом НАТО. Отже, ми бачимо наслідки», – зазначив Гарібашвілі.

Раніше Гарібашвілі заявляв, що не бачить достатніх зусиль з боку міжнародної спільноти для створення умов, які б дозволили провести мирні переговори щодо України.

Нагадаємо, у травні Грузія, яка не підтримала санкції проти РФ у зв’язку з повномасштабним вторгненням в Україну, відновила пряме авіасполучення з Росією.