Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт, яким дозволяється відпустка військовослужбовцям у 30 днів та ще 10 днів за сімейними обставинами.

Про це повідомляють народні депутати Олексій Гончаренко та Вікторія Сюмар.

За відповідний законопроєкт № 9342 поголосували 333 народні депутати. Наразі він ухвалений у першому читанні та очікує голосування у другому, коли буде остаточне ухвалення.

Як зазначає Гончаренко, кожна із зазначених відпусток надається без урахування часу, необхідного для проїзду в межах України до місця проведення відпустки та назад, але не більше двох діб в один кінець.

Нагадаємо, в Україні затвердили новий рівень грошового забезпечення військовослужбовців у 2023 році.