У неділю, 4 червня, в Каштановому сквері міста Миколаїв пройде виставка-прилаштування бродячих собак.

Про це повідомляє організація «‎Друзі поруч», що влаштовує виставку.

Участь у вситавці візьмуть собаки зоозахисників, волонтерів, тварини, що були врятовані з зони бойових дій та ті, що живуть у притулках.

Виставка відбудеться о 12:00.

— На майданчику буде працювати медик (Four paws) та робити собакам щеплення від сказу, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, нещодавно у Миколаєві вже проходила така виставка-прилаштування. Тоді вдалося знайти нові родини для восьми покинутих песиків.