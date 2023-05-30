Брифінг голови Миколаївської обласної військової адміністрації Віталія Кіма Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім поспілкувався з журналістами Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім поспілкувався з журналістами

Антон Табунщик про роботу басейну спорткомплексу Зоря та сесію облради Коментар т.в.о. голови Миколаївської облради Антона Табунщика Коментар т.в.о. голови Миколаївської облради Антона Табунщика

У Миколаєві відбувся перший заплив у відремонтованому басейні «Зоря» У середу, 17 травня, у спорткомплексі «Зоря» в Миколаєві відбувся перш У середу, 17 травня, у спорткомплексі «Зоря» в Миколаєві відбувся перш

Валентин Гайдаржи про роботу басейну спорткомплексу Зоря Заступник голови Миколаївської ОВА Валентин Гайдаржи Заступник голови Миколаївської ОВА Валентин Гайдаржи

Олександр Сєнкевич про роботу басейна спорткомплексу Зоря у Миколаєві Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич

Росія завдала ракетний удар по Миколаєву Зруйновано ТЦ, автосалон та об’єкт промінфраструктури Зруйновано ТЦ, автосалон та об’єкт промінфраструктури

Росіяни вночі обстріляли Миколаїв: пошкодили житловий будинок та зруйновали будівлю на підприємстві Вночі ворог здійснив обстріл Миколаєва, Вночі ворог здійснив обстріл Миколаєва,

Шамрай: Про скорочення у ЛШМД Миколаєва, меддопомогу для Херсону, поїздки у ресторани на «швидкій» Брифінг Ірини Шамрай Брифінг Ірини Шамрай

Басейн «Зоря» готується до відкриття в Миколаєві Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич перевірив готовність до відкриття бас Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич перевірив готовність до відкриття бас