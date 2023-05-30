Верховна Рада зменшила граничний вік перебування громадян на військовому обліку призовників з 27 до 25-річного віку.
Про це пише Українська правда.
За відповідне рішення віддали 304 голоси.
Нагадаємо, напередодні Нового року Кабінет міністрів ухвалив новий порядок організації та ведення військового обліку в Україні.
Верховна Рада зменшила граничний вік перебування громадян на військовому обліку призовників з 27 до 25-річного віку.
Про це пише Українська правда.
За відповідне рішення віддали 304 голоси.
Нагадаємо, напередодні Нового року Кабінет міністрів ухвалив новий порядок організації та ведення військового обліку в Україні.