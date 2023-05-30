По всій Україні відбуваються відключення світла через зниження частоти в об’єднаній енергосистемі України.
Про це повідомляють в ДТЕК.
Наразі фахівці з'ясовують причини зниження, станом на 14:30 "Укренерго" надав дозвіл на відновлення електропостачання.
Нагадаємо, 4 травня, ворог пошкодив обстрілами одну з теплоелектростанцій ДТЕК Енерго.
По всій Україні відбуваються відключення світла через зниження частоти в об’єднаній енергосистемі України.
Про це повідомляють в ДТЕК.
Наразі фахівці з'ясовують причини зниження, станом на 14:30 "Укренерго" надав дозвіл на відновлення електропостачання.
Нагадаємо, 4 травня, ворог пошкодив обстрілами одну з теплоелектростанцій ДТЕК Енерго.