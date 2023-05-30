Кабінет міністрів погодив кандидатуру очільника Київської міської прокуратури Олега Кіпера на посаду голови Одеської ОВА.
Про це повідомив представник уряду в парламенті Тарас Мельничук у Telegram.
«Погоджено призначення Кіпера Олега Олександровича головою Одеської обласної державної адміністрації», - пише Мельничук.
Рішення ухвалено на засіданні 30 травня. До призначення на посаду голови Київської міської прокуратури Кіпер був позаштатним радником голови ОПУ Андрія Єрмака.
Довідка прокуратури: Олег Кіпер почав працювати в органах прокуратури у 2001 році.
Він обіймав посади слідчого Котовської міжрайонної прокуратури Одеської області, прокурора відділу прокуратури Одеської області, прокурора відділу Генеральної прокуратури, начальника управління прокуратури Івано-Франківської області, заступника прокурора Івано-Франківської області, заступника начальника управління – начальника відділу Генпрокуратури.
9 червня 2020 року генпрокурор Ірина Венедіктова призначила Кіпера на посаду заступника прокурора м. Києва.
Кабінет міністрів погодив кандидатуру очільника Київської міської прокуратури Олега Кіпера на посаду голови Одеської ОВА.
Про це повідомив представник уряду в парламенті Тарас Мельничук у Telegram.
«Погоджено призначення Кіпера Олега Олександровича головою Одеської обласної державної адміністрації», - пише Мельничук.
Рішення ухвалено на засіданні 30 травня. До призначення на посаду голови Київської міської прокуратури Кіпер був позаштатним радником голови ОПУ Андрія Єрмака.
Довідка прокуратури: Олег Кіпер почав працювати в органах прокуратури у 2001 році.
Він обіймав посади слідчого Котовської міжрайонної прокуратури Одеської області, прокурора відділу прокуратури Одеської області, прокурора відділу Генеральної прокуратури, начальника управління прокуратури Івано-Франківської області, заступника прокурора Івано-Франківської області, заступника начальника управління – начальника відділу Генпрокуратури.
9 червня 2020 року генпрокурор Ірина Венедіктова призначила Кіпера на посаду заступника прокурора м. Києва.