Кабінет міністрів погодив кандидатуру очільника Київської міської прокуратури Олега Кіпера на посаду голови Одеської ОВА.

Про це повідомив представник уряду в парламенті Тарас Мельничук у Telegram.

«Погоджено призначення Кіпера Олега Олександровича головою Одеської обласної державної адміністрації», - пише Мельничук.

Рішення ухвалено на засіданні 30 травня. До призначення на посаду голови Київської міської прокуратури Кіпер був позаштатним радником голови ОПУ Андрія Єрмака.

Довідка прокуратури: Олег Кіпер почав працювати в органах прокуратури у 2001 році.

Він обіймав посади слідчого Котовської міжрайонної прокуратури Одеської області, прокурора відділу прокуратури Одеської області, прокурора відділу Генеральної прокуратури, начальника управління прокуратури Івано-Франківської області, заступника прокурора Івано-Франківської області, заступника начальника управління – начальника відділу Генпрокуратури.

9 червня 2020 року генпрокурор Ірина Венедіктова призначила Кіпера на посаду заступника прокурора м. Києва.