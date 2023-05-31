Уряд США оголосив про введення санкцій проти 17 осіб та організацій за кордоном, які виготовляли та забезпечували збут заборонених синтетичних наркотичних речовин на території Сполучених Штатів.

Про це йдеться в повідомленні Державного департаменту США у вівторок, передає Укрінформ.

«Сьогодні Мінфін США ввів санкції проти 17 фізичних та юридичних осіб, причетних до виробництва заборонених наркотиків, 13 із яких знаходяться в Китайській Народній Республіці, а інші чотири — у Мексиці», — йдеться у повідомленні.

Зауважується, що ці особи та організації були причетні до створення пігулок із фальшивим маркуванням під виглядом дозволених фармацевтичних препаратів, однак містили фентаніл. Це синтетична наркотична речовина, яка в сотню разів потужніша за інші опіоїди. Вироблені партії призначалися для збуту в Сполучених Штатах.

Водночас, підкреслюється, що Державний департамент США докладає зусиль, щоби мобілізувати «глобальну коаліцію», яка посилить міжнародну взаємодію та стимулюватиме інноваційні кроки для відповіді на загрози синтетичних наркотиків.

Нагадаємо, деякі державні компанії Китаю надають Росії підтримку у війні з Україною. Адміністрація президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена надала китайському уряду докази такої допомоги.