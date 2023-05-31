Сполучені Штати Америки запровадять нові антиросійські санкції сьогодні, 31 травня. Зокрема, вони передбачають експортні обмеження.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву державного секретаря США Ентоні Блінкена на брифінгу.
— Завтра (31 травня, — прим.) ми оголосимо про нові заходи, засновані на контролі за експортом технологій, які були знайдені в іранських безпілотниках, які використовуються для атак на українських громадян та цивільну інфраструктуру. (Обмеження введуть, — прим.) для боротьби з російською дезінформацією, для захисту правозахисників, — заявив Ентоні Блінкен.
США регулярно запроваджують санкції проти Росії на тлі повномасштабного вторгнення в Україну. Наприклад, у травні Вашингтон заборонив ввезення телефонів, диктофонів та побутової техніки в РФ та Білорусь.
Також Білий дім запроваджує санкції проти російських збройних формувань, які беруть участь у війні проти України. Так, нещодавно до списку обмежень потрапив ватажок ПВК «Вагнера» в Малі.
Обмеження вводять і стосовно Ірану, оскільки він постачає Росії дрони-камікадзе «Шахед». Їх країна-агресор застосовує для ударів по Україні.
Нагадаємо, Сполучені Штати продовжують розглядати питання передачі України ракет далекобійних ракет ATACMS. Вашингтон надасть Києву все необхідне.
Сполучені Штати Америки запровадять нові антиросійські санкції сьогодні, 31 травня. Зокрема, вони передбачають експортні обмеження.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву державного секретаря США Ентоні Блінкена на брифінгу.
— Завтра (31 травня, — прим.) ми оголосимо про нові заходи, засновані на контролі за експортом технологій, які були знайдені в іранських безпілотниках, які використовуються для атак на українських громадян та цивільну інфраструктуру. (Обмеження введуть, — прим.) для боротьби з російською дезінформацією, для захисту правозахисників, — заявив Ентоні Блінкен.
США регулярно запроваджують санкції проти Росії на тлі повномасштабного вторгнення в Україну. Наприклад, у травні Вашингтон заборонив ввезення телефонів, диктофонів та побутової техніки в РФ та Білорусь.
Також Білий дім запроваджує санкції проти російських збройних формувань, які беруть участь у війні проти України. Так, нещодавно до списку обмежень потрапив ватажок ПВК «Вагнера» в Малі.
Обмеження вводять і стосовно Ірану, оскільки він постачає Росії дрони-камікадзе «Шахед». Їх країна-агресор застосовує для ударів по Україні.
Нагадаємо, Сполучені Штати продовжують розглядати питання передачі України ракет далекобійних ракет ATACMS. Вашингтон надасть Києву все необхідне.