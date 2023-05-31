Сполучені Штати Америки запровадять нові антиросійські санкції сьогодні, 31 травня. Зокрема, вони передбачають експортні обмеження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву державного секретаря США Ентоні Блінкена на брифінгу.

— Завтра (31 травня, — прим.) ми оголосимо про нові заходи, засновані на контролі за експортом технологій, які були знайдені в іранських безпілотниках, які використовуються для атак на українських громадян та цивільну інфраструктуру. (Обмеження введуть, — прим.) для боротьби з російською дезінформацією, для захисту правозахисників, — заявив Ентоні Блінкен.

США регулярно запроваджують санкції проти Росії на тлі повномасштабного вторгнення в Україну. Наприклад, у травні Вашингтон заборонив ввезення телефонів, диктофонів та побутової техніки в РФ та Білорусь.

Також Білий дім запроваджує санкції проти російських збройних формувань, які беруть участь у війні проти України. Так, нещодавно до списку обмежень потрапив ватажок ПВК «Вагнера» в Малі.

Обмеження вводять і стосовно Ірану, оскільки він постачає Росії дрони-камікадзе «Шахед». Їх країна-агресор застосовує для ударів по Україні.

Нагадаємо, Сполучені Штати продовжують розглядати питання передачі України ракет далекобійних ракет ATACMS. Вашингтон надасть Києву все необхідне.