У Миколаєві налічується приблизно 1000 дитячих майданчиків. Станом на 30 травня близько 50 майданчиків потребують ремонту і були пошкодженими російськими обстрілами.

Про це розповів начальник управління сталого розвитку міста Департаменту житлово-комунального господарства Володимир Ніколайчук, йдеться в сюжеті «Суспільного».

У Миколаєві працівники комунальних підприємств проводять демонтаж, а також середній та дрібний ремонт пошкоджених внаслідок російських обстрілів дитячих майданчиків.

— На багатьох подвір'ях ще є такий пережиток минулого як вкопані скати. Але ми з управляючими компаніями, ОСББ стараємось від них позбавлятися. Стараємось проводити цю роботу спільно, — розповів директор балансоутримувача – підприємства «ДЕЗ-ПІЛОТ» Дмитро Смоляр.

Голова ОСББ Василь Заяць звернувся до департаменту житлово-комунального господарства щодо ремонту аварійного дитячого майданчика у Корабельному районі міста.

— На цей момент на цьому майданчику ми можемо прибрати пошкоджені елементи, які тут були встановлені самовільно і не підлягають відновленню. Тобто він буде відповідати своєму паспорту. Все те, що встановлено нами або до нас і, головне, є законним та потрібним для дітей — буде відновлено, — розповів Дмитро Смоляр.

Через несприятливі погодні умови працювали над майданчиком 2 дні. Після його відновлення перейшли до наступного. Оскільки з початком повномасштабної війни займалися ліквідацією наслідків російських обстрілів — до основної діяльності перейшли з початком весни 2023 року. За цей час встигли відремонтувати 24 таких об'єкти.

Під час повномасштабної війни комунальники проводять дрібний ремонт, демонтаж небезпечних конструкцій та роботи з фарбування. Водночас поки капітальні ремонти таких об'єктів не проводяться. Окрім цього – досі існує колізія, яка гальмує процес благоустрою майданчиків, повідомляють в департаменті житлово-комунального господарства.

— Багато років поспіль майданчики будувались під вибори, і не завжди передавалися тому чи іншому підприємству для того, щоб з'являвся балансоутримувач або відповідальна особа. Був уже розпочатий процес. На жаль, повномасштабне вторгнення цьому завадило, — розповів начальник управління сталого розвитку департаменту житлово-комунального господарства Володимир Ніколайчук.

Нагадаємо, що у Миколаєві відновили дитячий майданчик по вулиці Океанівська, 36 у Корабельному районі, який раніше було пошкоджено обстрілами з боку РФ.

Також повідомлялося, що Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради пофарбував занедбаний дитячий майданчик і похвалився, що це тепер «безпечний оазис творчості».