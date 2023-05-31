Президент України Володимир Зеленський узяв участь у відкритті Центру захисту прав дитини, який протидіятиме злочинам Росії проти українських дітей.

Про це повідомляє пресслужба Офісу Президента.

Глава держави оглянув дитячий куточок для дозвілля, а також приміщення, де фахівці Центру працюють за моделлю «Барнахус» (Barnahus). Це міжвідомчий центр для дітей, котрі стали жертвами злочинів чи були їхніми свідками, де відповідні фахівці можуть отримати інформацію від дітей та їхніх родин, провести медичне обстеження, зокрема з криміналістичною метою, і надати необхідну терапевтичну допомогу.

Володимир Зеленський також узяв участь у презентації плану дій Bring Kids Back UA. На виконання доручення Президента представники органів державної влади розробили цей комплексний план дій, що об’єднує зусилля української влади, іноземних урядів та міжнародних організацій заради повернення на батьківщину всіх маленьких громадян України.

Глава держави подякував за створення Центру захисту прав дитини та розробку плану дій із повернення додому маленьких українців.

«Перший крок зроблено, 371 дитина вдома, в Україні. Зробимо усе, щоб повернути всіх, і, напевне, головний сенс — у назві програми Bring Kids Back UA. Я відверто нам цього бажаю — повернути всіх дітей додому, в Україну, і цілковито підтримую цю програму. Хочеться повернути дітей якнайшвидше. Це найважливіше», — сказав Володимир Зеленський.

До заходу також долучилися: керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, віце-премʼєр-міністр — міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук, Генеральний прокурор Андрій Костін, радниця — уповноважена Президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дар’я Герасимчук, уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, голова Координаційного центру з розвитку сімейного виховання та догляду дітей Ірина Тулякова.

Узгодження виконання плану дій Bring Kids Back UA здійснюватиме Координаційна рада з питань захисту та безпеки дітей при Президентові України, яку очолює керівник Офісу Глави держави Андрій Єрмак.

«Ми сьогодні представляємо Президентові розроблену програму: що конкретно ми маємо робити, щоб повернути всіх наших українських дітей, які були незаконно депортовані, забезпечити їхні права, які росіяни порушили, і, безумовно, потурбуватися, щоб зробити все, аби повернути їм те дитинство й те життя, на яке вони заслуговують», — сказав Андрій Єрмак.

План дій Bring Kids Back UA об’єднує зусилля державних органів України, міжнародних, громадських організацій та небайдужих громадян, які готові працювати для того, щоб повернути на батьківщину всіх незаконно депортованих українських дітей. Багато іноземних партнерів України також уже заявили про свою підтримку й готовність допомагати в захисті прав юних українських громадян.

Радниця — уповноважена Президента з прав дитини та дитячої реабілітації Дарʼя Герасимчук детально поінформувала Главу держави про блоки, з яких складається план Bring Kids Back UA. Зокрема, це:

повернення депортованих Росією українських дітей;

розвиток сімейних форм виховання;

реінтеграція дітей, повернутих із РФ, організація їх соціалізації та освітні ініціативи;

порятунок і захист дітей України;

фіксація злочинів та притягнення РФ до відповідальності;

міжпарламентська взаємодія;

комунікація й публічні заходи та розвиток інфраструктури сімейного виховання.

За кожним із блоків закріплені відповідальні державні органи.

Голова Координаційного центру з розвитку сімейного виховання та догляду дітей Ірина Тулякова зазначила, що вже розроблено алгоритм супроводу дитини, яка повертається в Україну, а також відбувається уніфікація надання всіх необхідних послуг.

«Сьогодні працюють усі органи, щоб створювати для дітей, які повертаються, необхідні умови», — наголосила вона.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець поінформував, що станом на сьогодні вдалося повернути 371 українську дитину. Він висловив переконання, що відкриття Центру захисту прав дітей продемонструє і українському суспільству, і міжнародній спільноті, що дитина — основний пріоритет для Української держави та Президента.

«Держава Україна бореться за кожного: за військовополонених, за цивільних заручників, за дітей. Зрозуміло, що основне завдання — повернути й добитися справедливої відповідальності щодо РФ і тих злочинців, які фактично продовжують вбивати майбутнє нашої держави», — акцентував Дмитро Лубінець.

Андрій Костін зі свого боку поінформував про роботу Офісу Генерального прокурора щодо захисту українських дітей. За його словами, група прокурорів ОГП нещодавно повернулась із Херсонщини, де у співпраці з представниками Офісу прокурора Міжнародного кримінального суду збирала нові докази воєнних злочинів РФ, зокрема щодо незаконної депортації українських дітей.

Володимир Зеленський також поспілкувався з родиною захисників Маріуполя, які перебували в російському полоні й були звільнені в межах обміну полоненими. Батько Ігор Дмитриковський, який проходив службу на посадах матроса медичної служби та водія військового шпиталю в Маріуполі, був визволений 26 квітня 2023 року після річного перебування у ворожому полоні. Мати Катерина Скопіна, лейтенант медичної військової частини, була звільнена з дев’ятимісячного полону 6 грудня 2022 року. Доньку Ігоря Дмитриковського та Катерини Скопіної Анну-Марію Дмитриковську окупанти примусово вивезли до Росії. Дівчинку повернули в Україну 10 травня 2023 року.

Ігор Дмитриковський і Катерина Скопіна подякували Главі держави за звільнення з полону та повернення їхньої доньки. Вони подарували Президенту прапор із символікою 503-го ОБМП та сувенір із зображенням Маріуполя.

Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський запровадив санкції проти понад 200 російських та білоруських компаній, серед яких багато ремонтних заводів.