З початку травня 2023 року Росія все частіше поступається ініціативою та реагує на дії України, а не активно рухається до власних військових цілей.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великобританії у Twitter .

Як зазначається у зведенні, в оперативному відношенні російське командування, ймовірно, намагається сформувати резервні сили та розташувати їх там, де, на їхню думку, може статися контрнаступ з боку України.

Однак ці дії зриваються через необхідність відправляти війська для заповнення прогалин на лінії фронту навколо Бахмута.

Крім того, зазначають у британській розвідці, у травні Росія протягом 20 ночей завдавала ударів дронами-камікадзе та крилатими ракетами вглиб України.

«Росія не досягла великих успіхів у своїх ймовірних цілях щодо нейтралізації вдосконаленої системи ППО України та знищення українських сил контрнаступу. На місцях вони передислокували сили безпеки, щоб реагувати на атаки партизанів на заході Росії», - йдеться у повідомленні Міноборони Британії.

Нагадаємо, МВС Росії після атаки Москви загадковими безпілотниками оголосило у розшук головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, якого російська пропаганда уже неодноразово оголошувала «‎мертвим».