У Южноукраїнську затвердили єдині вимоги для дизайну адресних табличок. Всі місцеві підприємці мають обов’язково замінити старі показчики.

Про це повідомляється на сайті міськради.

Міська рада Южноукраїнська 20 жовтня затвердила перелік вулиць, бульварів, провулків, які перейменовують з метою дерусифікації, деколонізації топоніміки населених пунктів громади. Рішення набрало чинності з 1 березня.

Виконавчий комітет Южноукраїнської міської ради звертається до всіх підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності та фізичних осіб та звертає увагу на обов’язкову заміну табличок, на яких зазначено старі поштові адреси.

— Розмір адресної таблички складає – 0,80 м х 0,20м (довжина х ширина) або 1,0 м х 0,20 м (в залежності від довжини назви вулиці). Основний колір адресної таблички – білий, назва вулиці прописана чорним кольором, у правому кутку – білий квадрат розміром 0,20 х 0,20м, де чорним кольором зазначений номер будинку (будівлі). Для покращення естетичної привабливості рекомендується використовувати шрифт «Arial Black», літери та цифри мають бути рельєфними, при цьому назва вулиці на два розміри більше, ніж тип вулиці (бульвар, проспект тощо), — йдеться у повідомленні.

Зразок адресної таблички для міста Южноукраїнська.

Нагадаємо, що мешканцям Южноукраїнська запропонували придумати нові назви для вулиць в одному із мікрорайонів міста.