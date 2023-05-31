Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич вважає нелогічним рішення правоохоронних органів заблокувати роботу дитячого містечка «Казка», де нещодавно загинула 3-річна дівчинка.

Про це він сказав в програмі «Діалог» на телеканалі «МАРТ».

Як відомо, 13 травня на території дитячого містечка «Казка» загинула 3-річна дівчинка. За даними правоохоронців, дитина заплуталася у петлях на стінці батуту, що і стало причиною смерті.

Після трагедії слідчі вилучили всі документи комунальної установи та заарештували ділянку, на якій розташовувався батут, а також вилучили сам батут. Вхід на територію містечка заборонений.

Олександр Сєнкевич, коментуючи ситуацію, розповів також, що за наказом правоохоронних органів в «Казці» було відключено електропостачання.

«Не знаю, чи може статись більше горе в сім’ї, ніж смерть дитини. Нікому не побажаєш такого і в поганому сні, як то кажуть. Це сталось на одному з батутів. Його забрали і винесли з території «Казки», як речовий доказ. Територія, де він стояв, була заарештована, власне, поліція заарештувала всю «Казку», її обнесли стрічкою, щоб неможливо було зайти на територію. Навіть за наказом поліції чи прокуратури було відключено електропостачання», - розповів міський голова.

Мер стверджує, що заборона роботи дитячого містечка – нелогічна через те, що там трапився нещасний випадок, адже таким чином можна блокувати роботу всього у Миколаєві, де гинули люди. Оркім того, на території «Казки» функціонує освітній центр, кошти на який частково виділяють партнери, і вони не розуміють, чому він не працює.

«Ми намагаємось пояснити, що вся територія «Казки» не є місцем злочину чи нещасного випадку, і потрібно дати можливість людям з дітьми відпочивати на території «Казки». Окрім того, на території є освітній проект для дітей з допомоги донорів, які вже задають нам питання «Чому не працює цей освітній простір, щоб діти могли приходити туди і займатись?». Наші партнери співфінансують заняття в цьому центрі. 1 червня буде суд, де ми будемо просити розблокувати роботу містечка. Ми не просимо давати цей батут, але це не логічно закривати цей об’єкт. Так можна закрити все місто, бо на його території трапилась трагедія. Сподіваємось, суд нас почує якнайшвидше», - виразив сподівання Олександр Сєнкевич.

Наагадаємо, після трагічного випадку слідчі поліції затримали 45-річну власницю батуту у дитячому містечку «Казка». 16 травня у Заводському райсуді Миколаєва було прийняте рішення арештувати власницю батуту.

30 травня Миколаївський апеляційний суд дозволив власниці батуту у «Казці», на якому загинула дитина, вийти з-під варти у разі внесення 134 тисяч 200 гривень застави.