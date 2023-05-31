Депутати Миколаївської міської ради перерозподілили 3 мільйони 361 тисячу гривень на міські освітні заклади.

Відповідне рішення вони прийняли під час онлайн-сесії міської ради 30 травня, пишуть «НикВести».

За ці кошти відремонтують школи і дитячі садки Миколаєва, які були були пошкоджені внаслідок обстрілів російських окупантів, а також облаштують в закладах освіти укриття.

Раніше в управління освіти Миколаївської міської ради повідомили, що на облаштування укриттів в 20 дитячих садочках Миколаєва з міського бюджету виділили 20 мільйонів гривень. Облаштовуватимуть їх згідно з чіткими вимогами: вони будуть забезпечені електроживленням, штучним освітленням, системами водопроводу та каналізації, двома евакуаційними виходами, примусовою або природною вентиляцією. Також там проведуть оздоблювальні роботи.

Водночас вже у червні запрацюють по два дитячі садочки у кожному районі Миколаєва.

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