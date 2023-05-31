В Миколаївській області дорожники відновили один міста та встановили пʼять тимчасових переправ.

Всього з початку повномасштабного вторгнення по всій території України зруйновано 346 мостів, 157 з яких – на державних дорогах, повідомляє Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури.

Дорожники вже відновили 45 мостів та встановили 85 тимчасових переправ.

— Впродовж 2022 року було відновлено 41 міст, 8 з яких були зруйновані війною, а решта – аварійні мости, котрі розташовані та основних маршрутах та вкрай важливі для логістики в країні. У 2023 році Агентство вже відбудувало та відкрило рух по 4 мостах у Житомирській, Київській та Чернігівській областях, – йдеться в повідомленні.

Там зауважили, що одразу після деокупації регіонів налагоджували проїзд через зруйновані мости. Було зведено 85 тимчасових переправ, проте не всі вони здатні витримувати значні навантаження. Нині будівельні роботи ведуться на 25 об'єктах у Житомирській, Київській, Чернігівській, Харківській, Херсонській та Миколаївській областях.

— Пріоритетними є ті маршрути, через які проходять основні обсяги товарів цивільного та військового призначення. Роботи по відбудові мостів не припиняємо та плануємо найближчим часом розпочати роботи ще на низці важливих для країни об'єктів, – додали в Агентстві.

Нагадаємо, Миколаївська область падала на фінансування з Фонду відновлення зруйнованого майна та інфраструктури проєктів на суму в 1,9 мільярда гривень.