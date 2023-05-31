У Миколаєві затвердять програму по муніципальним надбавкам для медичних працівників до кінця дії військового стану.

Про це Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич заявив в програмі «Діалог» на телеканалі «МАРТ».

За словами мера, програму буде прийнято в першу чергу для того, аби в медиків був стимул працювати краще, завдяки чому покращиться їх робота. Наразі робота над нею ще триває.

«Робота над програмою продовжується. Звичайно, що слід виділяти людей, які працюють більше, які стараються і мотивувати їх не лише добрим словом, а й фінансово. Я думаю, що цього року ми зможемо виділити кошти по півріччю, щоб подивитись, як це змінить роботу медиків, чи покращить її. На сьогоднішній день розглядається прийняття цієї програми до закінчення військового стану», - розповів Олександр Сєнкевич.

Раніше у миколаївському управлінні охорони здоров’я розробили механізм та підрахували, скільки потрібно виділити коштів з міського бюджету, щоб забезпечити муніципальною надбавкою лікарів.