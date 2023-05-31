У Миколаєві затвердять програму по муніципальним надбавкам для медичних працівників до кінця дії військового стану.
Про це Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич заявив в програмі «Діалог» на телеканалі «МАРТ».
За словами мера, програму буде прийнято в першу чергу для того, аби в медиків був стимул працювати краще, завдяки чому покращиться їх робота. Наразі робота над нею ще триває.
«Робота над програмою продовжується. Звичайно, що слід виділяти людей, які працюють більше, які стараються і мотивувати їх не лише добрим словом, а й фінансово. Я думаю, що цього року ми зможемо виділити кошти по півріччю, щоб подивитись, як це змінить роботу медиків, чи покращить її. На сьогоднішній день розглядається прийняття цієї програми до закінчення військового стану», - розповів Олександр Сєнкевич.
Раніше у миколаївському управлінні охорони здоров’я розробили механізм та підрахували, скільки потрібно виділити коштів з міського бюджету, щоб забезпечити муніципальною надбавкою лікарів.
Нагадаємо, 31 березня редакція «НикВести» з власних джерел отримала та опублікувала копію наказу головного лікаря ЛШМД Олександра Дем’янова про скорочення штату співробітників через скорочення фінансування лікарні з боку Національної служби здоров’я України.
Реагуючи на цю публікацію, чиновники почали масово заявляти про те, що це не вплине на працюючих лікарів, оскільки стосується лише вакансій, у міськздраві сказали, що це не вплине на якість обслуговування, а воєнний губернатор пояснив це реформами в медицині.
Однак запевняння чиновників про те, що скорочення медперсоналу лікарні швидкої медичної допомоги (ЛШМД) Миколаєва стосується не працюючих лікарів, а лише вакансій, виявились неправдою.
Головний лікар Миколаївської лікарні швидкої медичної допомоги Олександр Дем’янов розповів, як приймалося рішення про скорочення ставок у закладі та чому вважає «оптимізацію» лікарні правильною.
Також медичний персонал лікарні, яким на 25% скорочують заробітну плату, розповіли, як цілодобово лікували важкопоранених людей у перші місяці війни.
Також раніше повідомлялося, що у нейрохірургії ЛШМД залишилося працювати 6 нейрохірургів з 12. При цьому не все з них мають право самостійно оперувати.
Ексзавідуючий нейрохірургічним відділенням Ігор Скоропад розповів, що його змусило залишити заклад і поїхати в інший регіон ставлення з боку чиновників міської ради.
У Миколаєві затвердять програму по муніципальним надбавкам для медичних працівників до кінця дії військового стану.
Про це Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич заявив в програмі «Діалог» на телеканалі «МАРТ».
За словами мера, програму буде прийнято в першу чергу для того, аби в медиків був стимул працювати краще, завдяки чому покращиться їх робота. Наразі робота над нею ще триває.
«Робота над програмою продовжується. Звичайно, що слід виділяти людей, які працюють більше, які стараються і мотивувати їх не лише добрим словом, а й фінансово. Я думаю, що цього року ми зможемо виділити кошти по півріччю, щоб подивитись, як це змінить роботу медиків, чи покращить її. На сьогоднішній день розглядається прийняття цієї програми до закінчення військового стану», - розповів Олександр Сєнкевич.
Раніше у миколаївському управлінні охорони здоров’я розробили механізм та підрахували, скільки потрібно виділити коштів з міського бюджету, щоб забезпечити муніципальною надбавкою лікарів.
Нагадаємо, 31 березня редакція «НикВести» з власних джерел отримала та опублікувала копію наказу головного лікаря ЛШМД Олександра Дем’янова про скорочення штату співробітників через скорочення фінансування лікарні з боку Національної служби здоров’я України.
Реагуючи на цю публікацію, чиновники почали масово заявляти про те, що це не вплине на працюючих лікарів, оскільки стосується лише вакансій, у міськздраві сказали, що це не вплине на якість обслуговування, а воєнний губернатор пояснив це реформами в медицині.
Однак запевняння чиновників про те, що скорочення медперсоналу лікарні швидкої медичної допомоги (ЛШМД) Миколаєва стосується не працюючих лікарів, а лише вакансій, виявились неправдою.
Головний лікар Миколаївської лікарні швидкої медичної допомоги Олександр Дем’янов розповів, як приймалося рішення про скорочення ставок у закладі та чому вважає «оптимізацію» лікарні правильною.
Також медичний персонал лікарні, яким на 25% скорочують заробітну плату, розповіли, як цілодобово лікували важкопоранених людей у перші місяці війни.
Також раніше повідомлялося, що у нейрохірургії ЛШМД залишилося працювати 6 нейрохірургів з 12. При цьому не все з них мають право самостійно оперувати.
Ексзавідуючий нейрохірургічним відділенням Ігор Скоропад розповів, що його змусило залишити заклад і поїхати в інший регіон ставлення з боку чиновників міської ради.