У Курську та Ростові-на-Дону росіяни будують масштабні комплекси для сортування, аналізу й зберігання тіл ліквідованого на війні проти України особового складу.

Як повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України, площа кожного об’єкта - понад 4 тис. квадратних метрів.

— До комплексів будуть входити: пункти для проведення слідчих дій та досліджень над тілами; рефрижераторні з холодильними камерами на 1000 місць; склади з трунами та іншим похоронними декораціями; скорботна зала. Закладена вартість будівництва комплексу для знищених окупантів у Ростові-на-Дону становить близько 600 мільйонів рублів, у Курську - понад 800 мільйонів рублів, — йдеться у повідомленні.

В ГУР поінформували, що вартість рефрижераторного обладнання оцінюється у понад мільярд рублів для кожного комплексу.

В розвідці також наголосили, що РФ уже не здатна приховувати масштаб втрат особового складу у війні проти України, і будівництво вказаних комплексів підтверджує факт, що путінський режим посилає свою окупаційну армію на смертельний конвеєр, але не справляється з потоком загиблих.

В ГУР нагадали, що кожен російський солдат, який не вчиняв воєнних злочинів, має можливість здатись в полон, в іншому випадку, його чекає холодильник на одній із сортувальних баз для трупів у Росії.

Раніше повідомлялося, що з початку травня 2023 року Росія все частіше поступається ініціативою та реагує на дії України, а не активно рухається до власних військових цілей.