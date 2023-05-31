У Курську та Ростові-на-Дону росіяни будують масштабні комплекси для сортування, аналізу та зберігання трупів загиблих у війні проти України російських військовослужбовців.

Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони.

Там вказують, що площа кожного об’єкта — понад 4000 квадратних метрів. До комплексів будуть входити:

пункти для проведення слідчих дій і досліджень над тілами;

рефрижераторні з холодильними камерами на 1000 місць;

склади із трунами й іншим похоронними декораціями;

скорботна зала.

Закладена вартість будівництва комплексу для трупів окупантів у Ростові-на-Дону становить приблизно 600 мільйонів рублів (приблизно 273 млн грн), у Курську — понад 800 мільйонів рублів (364 млн грн).

Вартість рефрижераторного обладнання оцінюється у понад мільярд рублів для кожного комплексу (більш як 455 мільйонів гривень).

У розвідці констатували, що росія вже не здатна приховувати масштаб втрат особового складу у війні проти України.

«Будівництво цих комплексів на території рф підтверджує факт, що "путінський режим" посилає свою окупаційну армію на смертельний конвеєр, але не справляється з потоком загиблих», — зазначили там.

Нагадаємо, 30 травня Україна повернула тіла 79 загиблих оборонців.