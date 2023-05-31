Відповідний указ №312/2023 оприлюднили на сайті Офісу президента.
Нагадаємо, напередодні призначення Кіпера на цю посаду схвалив Кабінет Міністрів.
З 1 березня 2022 року до 15 березня 2023 року Одеську ОВА очолював військовий Максим Марченко. З 10 квітня обов’язки голови ОВА виконує Борис Волошенков.
Відповідний указ №312/2023 оприлюднили на сайті Офісу президента.
Нагадаємо, напередодні призначення Кіпера на цю посаду схвалив Кабінет Міністрів.
З 1 березня 2022 року до 15 березня 2023 року Одеську ОВА очолював військовий Максим Марченко. З 10 квітня обов’язки голови ОВА виконує Борис Волошенков.