Президент Володимир Зеленський підписав указ про призначення на посаду голови Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера, який до цього очолював Київську міську прокуратуру.

Відповідний указ №312/2023 оприлюднили на сайті Офісу президента.

Нагадаємо, напередодні призначення Кіпера на цю посаду схвалив Кабінет Міністрів.

З 1 березня 2022 року до 15 березня 2023 року Одеську ОВА очолював військовий Максим Марченко. З 10 квітня обов’язки голови ОВА виконує Борис Волошенков.