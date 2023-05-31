У Снігурівській громаді відбудували два мостові переходи на Інгулецькій зрошувальній системі.

Про це в своєму телерам-каналі повідомив голова міської адміністрації Іван Кухта.

Голова ВА зазначив, що відбудова мостів важлива не лише для зрошення, а й для сполучення між собою сіл та навіть декількох громад, об’єктів.

«Чудовий останній день весни! На Інгулецькій зрошувальній системі відбудовано ще 2 мостові переходи. Вдячний за організаційну, фінансову та технічну підтримку відбудови цих двох важливих, не лише для зрошення, а й для сполучення між собою сіл та навіть декількох громад, об'єктів», – написав Іван Кухта.

Нагадаємо, після звільнення Снігурівщини, миколаївські піротехніки щодня виїздять на виклики та проводять розмінування деокупованих територій області. Однак, незважаючи на те, що велика площа вже розмінована, досі зберігається високий рівень небезпеки.