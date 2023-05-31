Ні Україна, ні Росія не зобовʼязалися дотримуватись п'яти принципів, викладених директором Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаелем Гроссі щодо захисту тимчасово окупованої Запорізької атомної електростанції

Як зазначається, Гроссі протягом кількох місяців намагався напрацювати угоду щодо зменшення ризику ядерної аварії внаслідок воєнних дій.

П’ять принципів МАГАТЕ включали заборону нападу на або з ЗАЕС, а також заборону розміщення важкого озброєння, такого як реактивні системи залпового вогню, артилерійські системи та боєприпаси, а також танки чи військовий персонал.

Також Гроссі закликав до того, щоб електростанція залишалася доступною та безпечною та щоб всі її основні системи були захищені від атак або диверсій.

До того ж керівник ядерної служби ООН назвав ситуацію в Запоріжжі "надзвичайно крихкою та небезпечною" та додав, що військова діяльність триває в регіоні й цілком може суттєво посилитися найближчим часом.

Хоча Росія заявила, що зробить усе можливе, щоб захистити електростанцію, яку вона окупувала вже понад рік, країна-агресор не взяла на себе чітких зобов’язань дотримуватися п’яти принципів глави МАГАТЕ.

"Пропозиції пана Гроссі щодо забезпечення безпеки Запорізької АЕС узгоджуються з тими заходами, які ми вже тривалий час реалізуємо", - заявив посол Росії в ООН Василь Небензя.

Напомним, фахівці Міжнародного агентства з атомної енергії провели інспекцію на Південноукраїнській атомній електростанції у рамках договору про нерозповсюдження ядерної зброї.