Під час атаки дронів на Москву російська ППО збила безпілотники всього в 10 км від резиденції російського диктатора Володимира Путіна.

За даними видання, під час нальоту безпілотників на Москву у вівторок, 30 травня, Путін із дуже великою часткою ймовірності був у «Ново-Огарьово».

Анонімне джерело The Moscow Times повідомило, що рано вранці служба безпеки підняла Путіна через повітряну загрозу.

Дрони, які атакували західні райони Московської області, були збиті, зокрема, в селах Ромашково і Роздори, повідомив незабаром після нальоту депутат Держдуми Олександр Хінштейн. З опублікованого ним списку випливає, що системи ППО знешкодили безпілотники, коли тим залишалося близько 10 км до резиденції Путіна.

Раніше повідомлялось, російський лідер Володимир Путін намагається применшити значення вчорашньої атаки дронів на Москву, щоб не розкривати обмежені можливості РФ для відповіді Україні, якій Кремль приписує відповідальність за цю акцію.