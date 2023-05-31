Міністерство цифрової трансформації України разом із корпорацією Nokia запускають пілотний проєкт, що має на меті зробити стійкими до обстрілів мобільний зв'язок та інтернет у прифронтових українських містах.

Про це повідомив очільник Мінцифри Михайло Федоров.

Він розповів, що в планах — оновити телеком-обладнання й перейти на енергонезалежні інтернет-мережі, які більш захищені від обстрілів та знеструмлень. Також планується прокласти кабель під землею, аби місцеві були на зв’язку навіть за критичних умов, а провайдери не ризикували життям.

Першим тестовим населеним пунктом стане село Посад-Покровське на Херсонщині. Минулого тижня команди Мінцифри та Nokia їздили туди, щоб оцінити масштаби руйнувань.

За словами Федорова, зараз у селі всі інтернет-мережі зруйновані обстрілами та бомбардуваннями. Щоб зателефонувати близьким, людям доводиться ходити до сільської ради, де працює Starlink.

Після пілотного проєкту ініціативу хочуть масштабувати на інші області, які постраждали від російських обстрілів.

«Дякую Nokia, що першими долучилися до проєкту. А також за системну підтримку зв’язку в Україні. Раніше компанія передала 5000 Wi-Fi-роутерів. Вони допомагають школярам продовжувати навчання в укриттях під час повітряних тривог», — резюмував Федоров.

Нагадаємо, закладам освіти Миколаївської області передали майже 150 роутерів Nokia, які забезпечуватимуть інтернет під час перебування в укриттях.