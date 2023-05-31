Антон Табунщик

Першому заступнику голови Миколаївської облради Антону Табунщику, який сьогодні керує органом, планують збільшити надбавку за інтенсивність праці та подвоїти премію.

Відповідний проєкт рішення хочуть винести на наступну сесію Миколаївської обласної ради, пишуть «НикВести».

Документ передбачає внесення змін до рішення, прийнятого у грудні 2020 року. Тоді для посади першого заступника голови облради встановили надбавку за особливий характер роботи та інтенсивність праці у розмірі 80% посадового окладу. Також було визначена щомісячна премія у розмірі 50% окладу.

Новий проєкт передбачає збільшення надбавки до 90%, а премії до 100% від посадового окладу.

У пояснювальній записці до нього зазначається, що метою прийняття такого рішення є «врегулювання умов оплати праці посадових осіб Миколаївської обласної ради, які виконують свої повноваження безпосередньо на території міста Миколаєва (Миколаївської міської територіальної громади), як території можливих бойових дій на період воєнного стану».

Раніше перший заступник голови Миколаївської обласної ради Антон Табунщик, який з березня фактично виконує обов’язки голови облради, найближчим часом планує скликати засідання сесії, проте воно знову пройде в режимі відеоконференції.