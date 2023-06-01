У Росії змінюють імена та дати народження незаконно депортованим українським дітям.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву віцепрем’єр-міністра — міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірини Верещук під час конференції «UA: Війна. Недоспівана колискова».

— У Росії, де в усіх регіонах їх ховають, змінюють ідентичність, імена, прізвища, дати народження, роблять усе, щоб асимілювати, а фактично — чинять акт геноциду стосовно наших дітей, насильно русифікують, дають так звані паспорти, роблять усе, щоб діти забули про свою рідну землю, забули мову, забули культуру і прийняли, як вони кажуть, нову реальність, — сказала Ірина Верещук.

Вона наголосила, що Україна потребує масової міжнародної підтримки в питанні повернення дітей.

— Нам потрібен тиск на Росію. Ми повинні знайти механізм негайно. Тому що кожен день, доки діти залишаються там, — це мінус до їхнього майбутнього, це втрата їхньої ідентичності, — зазначила віцепрем’єр.

Нагадаємо, директорка Новопетрівської спецшколи на Миколаївщині Наталія Луцик під час окупації села змогла вивезти дітей до Грузії, врятувавши їх від примусової депортації в Росію.