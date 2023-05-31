Колишній Голова Верховного Суду Всеволод Князєв заявив, що гроші, які виявили під час обшуків у його кабінеті та вдома, належать друзям — родині бізнесменів, які залишили кошти йому на зберігання перед виїздом за кордон.

Про це він заявив на засіданні Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду, яка розглядає апеляційні скарги на обраний Князєву запобіжний захід, передає кореспондент Укрінформу.

— Це гроші моїх друзів, сім’ї бізнесменів, які перед виїздом за кордон ще до початку війни просили мене ці гроші зберегти. Це підтверджується відповідними доказами. У мене немає телефона мобільного, з якого я міг зв’язатися із цією родиною, але якраз адвокати налагодили зв’язок, і я очікую, що ця родина буде подавати відповідні процесуальні звернення, — сказав Всеволод Князєв.

Він наполягає на доцільності пом’якшення запобіжного заходу та вважає, що розмір призначеної йому застави у 107,36 мільйона гривень завеликий.

— Це ж велика різниця між 300 прожитковими мінімумами і тією заставою, яку призначив слідчий суддя. Це прірва лежить, — сказав ексголова ВС.

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро України викрило голову українського Верховного Суду Всеволода Князєва, який родом з Миколаєва, при отриманні хабара у розмірі 2,7 мільйона доларів від олігарха та власника фінансової групи «Фінанси та кредит» олігарха Костянтина Жеваго.

В Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі пояснили, що справа з хабарем голові Верховного Суду Всеволоду Князєву стосується схем у більшості судів на території України.

За результатами розгляду справи, Вища рада правосуддя дала згоду на взяття під варту колишнього голову Верховного Суду Всеволода Князєва, підозрюваного в хабарництві.

Пізніше виявилося, що колишній депутат Миколаївської міськради, нотаріус Кирило Горбуров є одним з учасників схеми у Верховному Суді України.

Представник Спеціальної антикорупційної прокуратури заявив, що Кирило Горбуров, який є одним із учасників схеми у Верховному Суді України, хотів «наварити» 900 тисяч доларів та розділити їх з іншим фігурантом- адвокатом Олегом Горецьким.