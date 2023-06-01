Лідерка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила про домовленість щодо вільного роумінгу для мобільних операторів Молдови.

Про це вона сказала під час свого візиту до Молдови напередодні саміту Європейської політичної спільноти, повідомляє з Кишинева кореспондент «Європейської правди».

Очільниця Єврокомісії не надала деталей цього рішення, але наголосила, що йдеться про домовленості між мобільними операторами, втілення яких забере понад пів року.

— Сьогодні оператори підписали угоду (щодо роумінгу, — прим.), яка запрацює наступного року. Доступніший роумінг — це добре для бізнесу, добре для людей, добре для пов’язаності (між Молдовою і ЄС), — заявила вона.

Президентка Молдови Мая Санду також повідомила, що йдеться про рішення, яке набуде чинності згодом, з початку 2024 року.

— Ми парафуємо угоду про вільний роумінг... Для нас важливо, щоби громадяни Молдови, коли подорожують по Європі, могли спілкуватися дешевше, — сказала вона.

Для громадян України подібна домовленість, досягнута на рівні операторів, діє від початку весни 2022 року.

Станом на сьогодні телекомунікаційні оператори ЄС та України пропонують доступні або безкоштовні дзвінки між ЄС та Україною на добровільній основі у зв’язку з повномасштабним вторгненням РФ і виїздом значної кількості українців до країн Європи.

Також нещодавно Рада Євросоюзу підтримала приєднання України до зони вільного роумінгу ЄС. Це дозволить українцям менше платити за роумінг у європейських країнах.