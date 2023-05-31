Раміль Агабеков

Депутата Миколаївської міськради від «Слуги народу» Раміля Агабекова призначили на посаду заступника голови Миколаївської районної військової адміністрації.

Про це він повідомив на своїй фейсбук-сторінці.

Миколаївський район — найбільший район Миколаївської області, включає в себе 19 громад, в тому числі Миколаївську міську територіальну громаду.

«Відкриваємо нові горизонти, приймаємо нові виклики! Разом з командою ми будемо працювати над розвитком району та створенням сприятливих умов для всіх жителів та відбудови пошкоджених територій внаслідок російської агресії», — прокоментував він своє призначення.

Нагадаємо, нещодавно президент Володимир Зеленський призначив Максима Кашубу головою Миколаївської районної державної адміністрації Миколаївської області.