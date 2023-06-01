У небі над Миколаївською областю силами та засобами протиповітряної оборони було знищено п'ять російських безпілотників протягом середи, 31 травня.
Про це повідомляє Facebook-сторінку Повітряного командування «Південь».
Військові уточнили, що йдеться про розвідувальні та ударні дрони противника.
«31 травня 2023 року, на Миколаївщині, силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування «Південь» знищено 5 російських безпілотників», - йдеться в заяві.
А саме:
Нагадаємо, 30 травня, росіяни кілька разів обстрілювали Очаківську громаду з артилерії.
У небі над Миколаївською областю силами та засобами протиповітряної оборони було знищено п'ять російських безпілотників протягом середи, 31 травня.
Про це повідомляє Facebook-сторінку Повітряного командування «Південь».
Військові уточнили, що йдеться про розвідувальні та ударні дрони противника.
«31 травня 2023 року, на Миколаївщині, силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування «Південь» знищено 5 російських безпілотників», - йдеться в заяві.
А саме:
Нагадаємо, 30 травня, росіяни кілька разів обстрілювали Очаківську громаду з артилерії.